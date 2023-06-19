أحدث العناوين :
ماذا دار في لقاء بين رئيس الوزراء العراقي وبلاسخارت؟
هذا ماقال الرئيسي الصيني بعد لقاء بلينكن
زوار الاربعين سيغادرون حسب الجدول الزمني عبر الحدود الخمسة مع العراق
محاصرة 6 جنود للاحتلال اثر اصابتهم في جنين والاحتلال ينقذهم بمروحياته
'حماس': لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
الجهاد الاسلامي: حجم اصابات العدو يعكس تطور قدرات مجاهدينا القتالية
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد الاضحى
هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب شرق تركيا
رئيس لقاء علماء صور: لضرورة التلاقي والحوار
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
19 June 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ترکیا
0
الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 12:10
هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب شرق تركيا
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان أن الزلزال وقع الساعة 18:36 بالتوقيت المحلي في منطقة بوتورغة على عمق 7.06 كم.
ولم يصدر على الفور بيان حول وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.
رقم :
1064813
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
19 حزيران 2023
اليمن يجدد مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.. والقلق الصهيوني من اليمن يزداد
19 حزيران 2023
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
19 حزيران 2023
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
19 حزيران 2023
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
19 حزيران 2023
عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا
19 حزيران 2023
وفاة 8 حجاج إيرانيين ودفن أحدهم في مكة
18 حزيران 2023
السيد الخامنئي للرئيس الأوزبكي: نأمل في مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية
18 حزيران 2023
رئيسي لدى استقباله بن فرحان: الكيان الصهيوني ضد تعزيز العلاقة بين ايران والسعودية
17 حزيران 2023
بن فرحان من طهران: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات بين البلدين إيجابيا على دول المنطقة
17 حزيران 2023
محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
17 حزيران 2023
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في زيارة تاريخية (عاجل)
17 حزيران 2023
أحدث العناوين
ماذا دار في لقاء بين رئيس الوزراء العراقي وبلاسخارت؟
هذا ماقال الرئيسي الصيني بعد لقاء بلينكن
زوار الاربعين سيغادرون حسب الجدول الزمني عبر الحدود الخمسة مع العراق
محاصرة 6 جنود للاحتلال اثر اصابتهم في جنين والاحتلال ينقذهم بمروحياته
'حماس': لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
الجهاد الاسلامي: حجم اصابات العدو يعكس تطور قدرات مجاهدينا القتالية
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد الاضحى
هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب شرق تركيا
رئيس لقاء علماء صور: لضرورة التلاقي والحوار
لافروف: الولايات المتحدة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في روسيا
ليبيا..مجلس الدولة يعلن محمد المزوغي مرشحا لرئاسة "حكومة مصغرة"
عضو فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد: جنين ستبقى عنوانا للمرحلة
عبداللهيان : نواصل دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني
عشرات المستوطنين يقتحمون 'الأقصى'
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
10 إصابات بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها
هل يحمل 'لودريان' معه الى بيروت طرحا جديدا؟
وانغ يي لبلينكن: لن نقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان
إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات من اليوم
الأكثر قراءة
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
السيد القائد الخامنئي: من حق الصهاينة ان يقلقوا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتشتبك مع المقاومين
‘‘عرين الأسود‘‘ تدعو مقاتليها الاستعداد لمعركة قريبة مع الاحتلال
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
شهيد وإصابات بعدوان الاحتلال على نابلس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
الإطاحة بـ'المفتي الشرعي' لـ'داعش' في صلاح الدين
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
السوداني: العراق أصبح بلدا محوريا في المنطقة
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
حكومة الاحتلال تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأسبوع المقبل
الشيخ خالد الملا: إيران فتحت أبوابها للعراق خلال حرب 'داعش' عندما أغلقت كل الدول أبوابها
السوداني يلتقي شيخ الأزهر ويدعوه لزيارة العراق
كلمة السيد محمد رضا السيستاني بالذكرى السنوية للفتوى الكفائية
الفياض: الحشد الشعبي يمثل إرادة الشعب العراقي
نابلس.. مركز مقاومة يَقُضُّ مضاجِعَ الاحتلال
قوات الاحتلال تقتحم جنين وتداهم منزلا
العامري:مجزرة سبايكر عمل شيطاني كبير قامت به مجاميع إرهابية
الحشد الشعبي العراقي...ملجأ كل فئات الشعب في الأزمات والظروف الحرجة
الأخبار الساخنة
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
إخترنا لکم
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني