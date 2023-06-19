هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب شرق تركيا

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان أن الزلزال وقع الساعة 18:36 بالتوقيت المحلي في منطقة بوتورغة على عمق 7.06 كم.



ولم يصدر على الفور بيان حول وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.