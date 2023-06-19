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الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 13:27

الجهاد الاسلامي: حجم اصابات العدو يعكس تطور قدرات مجاهدينا القتالية

الجهاد الاسلامي: حجم اصابات العدو يعكس تطور قدرات مجاهدينا القتالية
وتابعت الزميلة اسراء البحيصي نقلا عن المصدر قوله: ان حركة الجهاد بالضفة الغربية تحذر العدو من أن اللجوء إلى الغارات الجوية بالطيران سيدفع مجاهدينا لاستخدام وسائل ستفاجئ العدو.

واضاف قائلا، ان مجاهدينا في حالة تأهب كبيرة ومستعدون لخوض المواجهة واتساعها حال اقتضت الضرورة ذلك.

وقد اصدرت حركة "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"

*بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - الضفة الغربية*

*سرايا القدس توقع قوات العدو في كمين محكم بجنين أدى لوقوع إصابات محققة*

بعون الله وتوفيقه، وضمن عملية "بأس الأحرار" للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف مدينة جنين صباح اليوم، تمكن أبطال سرايا القدس في كتيبة جنين بالضفة الغربية من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو، وتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المُعدة مسبقاً بناقلة جند صهيونية في محيط أحد المنازل في الجابريات وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة.

لقد رصد مجاهدونا الإصابات المحققة في صفوف القوة الصهيونية المتوغلة وشوهدت مروحيات عسكرية للعدو وهي متجهة إلى مكان الكمين البطولي لإخلاء الجنود المصابين.

إن مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات مجاهدينا في كتيبة جنين لتصديها للعدوان الصهيوني واستهداف آلياته وإيقاع إصابات محققة بعد تفجير ناقلة جند صهيونية وعدد من الآليات، وأثلجت صدور قوم مؤمنين هي بعض من بأس مجاهدينا في جنين.

إن اعتراف العدو بإصابة 7 جنود صهاينة بعضهم بجراح خطيرة هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة خلفها مجاهدونا البواسل في سرايا القدس – كتيبة جنين، الذين تصدوا بكل بسالة للعدوان.

جهادنا مستمر.. عملياتنا متواصلة

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

سرايا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين: 1 ذو الحجة 1444هــــ، الموافق 19 يونيو 2023م
رقم : 1064834
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