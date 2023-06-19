محاصرة 6 جنود للاحتلال اثر اصابتهم في جنين والاحتلال ينقذهم بمروحياته

وإصيب 6 جنود صهاينة خلال اقتحام جنين على وقع اشتباكات عنيفة مع مقاومين فيما حوصر عدد منهم.



واعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، انه ضمن عملية #بأس_الأحرار سرايا القدس ردت كتيبة جنين على استمرار العدوان الهمجي لقوات الاحتلال، ووجه مجاهدوها ضربات مكثفة صوب قوات وآليات الاحتلال على عدة محاور وفجروا عددا من العبوات المتفجرة بشكل مباشر.



من جهته، اعلن موقع "والا العبري"، نقلا عن مسؤول عسكري تأكيده ان مروحية تابعة لسلاح الجو قصفت منطقة مفتوحة في جنين للمساعدة في إنقاذ القوة التي حوصرت هناك.



الجيش الإسرائيلي قال في رسالة توضيح، ان الهدف من الهجوم الجوي إنقاذ الجرحى وتسهيل نقل العربة التي تعرضت للتفجير ولم يكن هناك هدف آخر (في إشارة إلى أي محاولة اغتيال) - نقلا عن ريشت كان.



في هذه الاثناء وفي تصريح صحفي صادر عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة، أكد عضو الحركة عبد المجيد شديد ان "جنين" ستبقى عنواناً للمرحلة، مضيفا أن جنين يوما بعد يوم تثبت مجددا أنها تقدم نموذجا باعثا للمقاومة أمام كافة العراقيل، التحية لجنين ومقاومة جنين ولكافة الشهداء التي سالت دماؤهم دفعاً عن أرض الوطن.