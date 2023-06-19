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الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 14:58

ماذا دار في لقاء بين رئيس الوزراء العراقي وبلاسخارت؟

ماذا دار في لقاء بين رئيس الوزراء العراقي وبلاسخارت؟
وأوضح السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، أن "الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم، مبيناً أن الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية.

من جهتها، ثمّنت بلاسخارت الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي.
رقم : 1064852
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