أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 19-6-2023

استشهد 3 مواطن فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 29 آخرون بالرصاص بينهم 6 بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم الاثنين، فيما أصيب 6 جنود بكمين محكم أثناء الاقتحام، بعضهم بحالة خطيرة.



وحسب مصادر صحفية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، ان الشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما).



وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 12 إصابة بينها إصابتان حرجتان إحداهما لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 16 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم.



ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة.



ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.



ونقلت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.



وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.



وقصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.



وكان مصدر رسمي قد نقل في وقت سابق حصيلة اولية عن وزارة الصحة الفلسطينية بقولها، إن شهيدا ارتقى وأصيب 22 آخرون، برصاص الاحتلال في المخيم، بينهم 5 اصاباتهم خطيرة.



وأكدت “الوزارة”، أنه تم نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.



وبثت وسائل إعلام عبرية خبر عاجل مفاده إصابة 6 جنود صهاينة بتفجير سيارتهم العسكرية وحالة بعضهم خطيرة، وتمكنت مروحية من نقل الإصابات.



وكشفت وسائل إعلام عبرية عن إعطاب آليتين عسكريتين، وسط استمرار الاشتباكات.



وقال مصدر عسكري إسرائيلي: كم كبير جدًا من العبوات تم تفجيرها ضد الجيش الإسرائيلي والتعزيزات، إحداها اخترقت مركبة مصفحة فأصيب 6 جنود على الأقل.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، فيما دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.



ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من مخيم جنين.



ولأول مرة منذ معركة 2002 قصفت مروحيات الاحتلال عدة أهداف بالصواريخ في المخيم.



وأشارت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري.



ولفتت إلى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.







