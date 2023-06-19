الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 18:20

حركة أمل: إنهاء الشغور الرئاسي لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت

حركة أمل: إنهاء الشغور الرئاسي لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت
وبعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، أشار إلى أنه "من هنا نؤكد دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الاقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم لإقرار حقوق موظّفي ومتقاعدي الدولة، مما يؤكد على أهمية إستمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها".

وأعلن أن "الحركة تضع برسم مراكز القرار العربي والدولي ما شرعته حكومة العدو الصهيوني بالأمس من إطلاق العنان لمشاريع الاستيطان الصهيوني لإبتلاع ما تبقى من أرض في الضفة الغربية من أجل ضرب أي أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم والعيش على أرضهم ووطنهم ووضعهم أمام واحد من ثلاث خيارات حدّدها العدو وهي إمّا الرحيل عن الأرض وإما العيش والتسليم للإحتلال وإما الموت، وعليه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا خيار المقاومة والانتصار، وهو ما تجري وقائعه اليوم في مخيّم جنين من مواجهات بطولية ضد العدو، مع ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على نبذ "اسرائيل" ومعاقبتها لضربها القوانين والشرائع الدولية".
رقم : 1064869
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أكبريان لوفد حماس: أنجع استراتيجية لوضع حد للاحتلال هي المقاومة
أكبريان لوفد حماس: أنجع استراتيجية لوضع حد للاحتلال هي المقاومة
السعودية تعدم شاباً من سكان القطيف
السعودية تعدم شاباً من سكان القطيف
19 حزيران 2023
العثور على طرد يحمل متفجرات غرب طهران
العثور على طرد يحمل متفجرات غرب طهران
19 حزيران 2023
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: استخبارات 20 دولة لعبت دوراً في أعمال الشغب العام الماضي
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: استخبارات 20 دولة لعبت دوراً في أعمال الشغب العام الماضي
19 حزيران 2023
مسؤول: العراق سيفرج عن أموال إيرانية في الأيام القادمة
مسؤول: العراق سيفرج عن أموال إيرانية في الأيام القادمة
19 حزيران 2023
خرازي: بغداد بوابة تواصلنا مع الدول العربية
خرازي: بغداد بوابة تواصلنا مع الدول العربية
19 حزيران 2023
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
19 حزيران 2023
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
19 حزيران 2023
اليمن يجدد مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.. والقلق الصهيوني من اليمن يزداد
اليمن يجدد مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.. والقلق الصهيوني من اليمن يزداد
19 حزيران 2023
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
19 حزيران 2023
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
19 حزيران 2023
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
19 حزيران 2023
عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا
عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا
19 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني