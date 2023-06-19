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الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 19:19

خرازي: بغداد بوابة تواصلنا مع الدول العربية

خرازي: بغداد بوابة تواصلنا مع الدول العربية

وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية، إن الرئيس رحب في مستهل اللقاء، بالوفد، وأكد التطور الذي تشهده المحافظات والمدن العراقية في ظل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. كما رحب بزيارة الوفد إلى مدينة البصرة.

وتحدث عن طبيعة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى عمق الروابط الاجتماعية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصالح الاقتصادية التي تربط الشعبين الجارين.

وبين رئيس الجمهورية أن العراق مقبل على نهضة عمرانية بعد أن أقر مجلس النواب الموازنة العامة، مؤكدا أن إنشاء مراكز الدراسات الاستراتيجية يعد أحد مؤشرات تطور البلدان كونها تقدم الرؤية الواضحة لصناع القرار في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كثيرة في مجالات الطاقة والمياه.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن سعادته لهذه الزيارة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أمن واستقرار العراق.

وأشار خرازي إلى الجهود التي كان قد بذلها الرئيس الراحل مام جلال من أجل توسيع العلاقات، كما أشاد بدور الرئيس  الحالي، وفق البيان، في تعزيز التعاون بين الشعبين العراقي والإيراني.

وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي الاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العراق يعد البوابة للتواصل مع الدول العربية، حيث أشاد في هذا السياق بجهود العراق في تقريب وجهات  النظر مع المملكة العربية السعودية.
رقم : 1064874
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