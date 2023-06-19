مسؤول: العراق سيفرج عن أموال إيرانية في الأيام القادمة

وقال الناصري في حديث لوسائل إعلام إيرانية عند سؤاله حول ما إذا كان العراق سيواصل تسديد ديونه لايران، بعد إفراجه أخيرا عن حوالي 3 مليارات دولار منها في وقت سابق من هذا الشهر، "هناك بعض الاجراءات المرتبطة بالبنك الفدرالي الأمريكي، كما ان هناك آلية محددة للدفع، يتم الاتفاق عليها بين إيران وأمريكا".

وأضاف الناصري "بمجرد بدء المفاوضات الايرانية الامريكية عبر الوسيط العماني، أخذت اجراءات تسديد الديون المترتبة على العراق، منحى آخر وسريع جداً".

ولفت مستشار رئيس الوزراء إنه "لابد من الاشارة ايضا ان الديون المترتبة علينا موجودة حالياً في حسابات إيرانية داخل العراق، ومنذ ديسمبر الماضي بدأت عملية الدفع للايرانيين واعتقد إننا سنستكمل تسديد الديون في الأيام القادمة بناءاً على الاتفاقات التي ستتم"، مؤكداً أن "الموضوع لايرتبط بالجانب العراقي وانما بحلحلة المشاكل في آلية نقل الاموال الى الحسابات الايرانية".