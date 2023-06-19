استخبارات الحرس الثوري الإيراني: استخبارات 20 دولة لعبت دوراً في أعمال الشغب العام الماضي

إيران (إسلام تايمز) - قال رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، العميد "محمد كاظمي"، الاثنين، لعبت أجهزة المخابرات لما يقرب من 20 دولة دورًا في أعمال الشغب والاضطرابات التي شهدتها إيران العام الماضي.