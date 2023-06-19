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الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 20:21

كتائب القسام تعلق على عملية جنين..إنها ستبقى سيفاً مشرعاً على المحتل

كتائب القسام تعلق على عملية جنين..إنها ستبقى سيفاً مشرعاً على المحتل
وقالت الكتائب في بيان صحفي: “بعون الله وقوته تصدى مجاهدونا اليوم لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة أحياء في مدينة جنين ومحيط المخيم وتم إمطارها بوابل كثيف من الرصاص”.

وأضافت أن مجاهديها استهدفوا آليات وأرتال وجنود الاحتلال بوابل مكثف من العبوات المتفجرة، كما استهدفوا طيران الاحتلال المروحي بزخات كثيفة من الرصاص واعترف العدو لاحقاً بإصابة إحدى طائراته المروحية.

وفيما يلي بيان الكتائب:

بسم الله الرحمنٍ الرحيم

“أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ”

بعون الله وقوته تصدى مجاهدونا اليوم لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة أحياء في مدينة جنين ومحيط المخيم وتم إمطارها بوابل كثيف من الرصاص.

كما استهدف مجاهدونا آليات وأرتال وجنود الاحتلال بوابل مكثف من العبوات المتفجرة.

تم استهداف طيران الاحتلال المروحي بزخات كثيفة من الرصاص واعترف العدو لاحقاً بإصابة إحدى طائراته المروحية.

وستبقى جنين بحاضنتها الشعبية ومقاومتها الباسلة سيفاً مشرعاً ولهيباً على المحتل وأعوانه.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
كتائب القسام – مخيم جنين

الإثنين 19/يونيو/ 2023م
رقم : 1064885
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