الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 حزيران 2023 ساعة 20:22

حزب ألماني يدعو إلى حل الاتحاد الأوروبي

حزب ألماني يدعو إلى حل الاتحاد الأوروبي
وكتبت صحيفة "Welt" الألمانية، نقلا عن مشروع برنامج الحزب قبل الانتخابات إلى البرلماني الأوروبي: "صبرنا تجاه الاتحاد الأوروبي قد نفد. لذلك نسعى إلى حل منظم للاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية أوروبية جديدة وفق المصالح، أي اتحاد الأمم الأوروبية بدلا منه".

ويرى مؤلفو المشروع أن الاتحاد الأوروبي ونخبته العالمية تخلت منذ وقت بعيد عن الأفكار الأصلية لمؤسسي المجتمع الأوروبي وحولت الاتحاد الأوروبي إلى "هيكل غير ديمقراطي" يجذب المزيد من العنف و"تديره البيروقراطية الخارجة عن السيطرة".

كما يسعى "البديل من أجل ألمانيا" إلى حل البرلمان الأوروبي ومواجهة القيود المقبلة على السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي. أما القرار حول انضمام ألمانيا إلى مجموعة أوروبية جديدة سيتم تأسيسه بدلا من الاتحاد الأوروبي، فيرى الحزب أن اتخاذه يجب أن يتم على أساس نتائج الاستفتاء العام.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع برنامج الحزب في مؤتمر الحزب في مدينة ماغديبورغ في نهاية يوليو القادم.

وتظهر استطلاعات أخيرة للرأي العام في ألمانيا نمو شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى أقصى حد منذ تأسيسه. وتدل نتائج استطلاع للرأي العام التي نشرها معهد "YouGov" في وقت سابق من هذا الشهر، على أن 20% من الناخبين الألمان جاهزون للتصويت لصالح هذا الحزب، أي أكثر بمقدار 1% من مؤشرات الحزب الرئيسي في التحالف الحاكم وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني. والحزب الوحيد الذي يتقدمه هو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض الذي يؤيده 28% من الناخبين.
رقم : 1064887
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أكبريان لوفد حماس: أنجع استراتيجية لوضع حد للاحتلال هي المقاومة
أكبريان لوفد حماس: أنجع استراتيجية لوضع حد للاحتلال هي المقاومة
السعودية تعدم شاباً من سكان القطيف
السعودية تعدم شاباً من سكان القطيف
19 حزيران 2023
العثور على طرد يحمل متفجرات غرب طهران
العثور على طرد يحمل متفجرات غرب طهران
19 حزيران 2023
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: استخبارات 20 دولة لعبت دوراً في أعمال الشغب العام الماضي
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: استخبارات 20 دولة لعبت دوراً في أعمال الشغب العام الماضي
19 حزيران 2023
مسؤول: العراق سيفرج عن أموال إيرانية في الأيام القادمة
مسؤول: العراق سيفرج عن أموال إيرانية في الأيام القادمة
19 حزيران 2023
خرازي: بغداد بوابة تواصلنا مع الدول العربية
خرازي: بغداد بوابة تواصلنا مع الدول العربية
19 حزيران 2023
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
رئيسي: الصهاينة يريدون من التطبيع جعل الشباب الفلسطيني ييأس من تحرير أرضه
19 حزيران 2023
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
رئيسي: إيران لا ترى عقبة في طريق توسيع العلاقات مع دول الجوار
19 حزيران 2023
اليمن يجدد مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.. والقلق الصهيوني من اليمن يزداد
اليمن يجدد مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.. والقلق الصهيوني من اليمن يزداد
19 حزيران 2023
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
19 حزيران 2023
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
19 حزيران 2023
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
19 حزيران 2023
عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا
عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا
19 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماكرون يجري خلف بريكس.. هل نشهد تهافت الدول الغربية نحو تعدد القطبية من باب الاقتصاد؟
الضغوط الغربية تصطدم بحسم جزائري.. من موسكو؛ تبون يصر على الاستقلالية في المواقف الدولية
الاحتجاجات ضد نتنياهو تدخل أسبوعها الرابع والعشرين
"الحشد الشعبي" فخر العراق الوطني