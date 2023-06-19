لجنة التعاون العلمي المشترك بين العراق وإيران تعقد اجتماعها الأول في بغداد 

واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي لدى افتتاحه الاجتماع على أهمية تعضيد مناخ التعاون العلمي وتطوير البرامج العلمية المشتركة في ضوء متغيرات المعرفة واكتشافاتها في مختلف التخصصات التي تخدم بيئة العمل الأكاديمي لدى البلدين.



وجدد وزير التعليم أهمية تذليل التحديات التي تعترض طريق الطلبة العراقيين الدراسين في الجامعات الايرانية وتيسير الاجراءات المتعلقة بالإقامة واستكمال متطلبات الشهادات الجامعية والتخرج.



وناقش أعضاء لجنة التعاون العلمي المشترك المحاور المدرجة على جدول الأعمال التي تصدرها ملف العمل المشترك في مجالات البحث العلمي وبرامج التعاون في التخصصات التي تنشدها المؤسسات الجامعية لدى الجانبين.