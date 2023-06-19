السعودية تعدم شاباً من سكان القطيف

وذكرت منصات إخبارية تغطى أخبار المنطقة الشرقية في السعودية، إنه “تم إعدام مسلم أحمد الميلاد من القطيف اليوم (الاثنين) وقطع رأسه بالسيف، ولم يكن أحد يعرف انه محكوم بالإعدام، هو شاب بسيط لا علاقة له بالحراك ولا المظاهرات، وتم اعتقاله فقط ولفقت له تهم الارهاب وقتلوه”.



واعتبر الناشط السعودي علي الأحمد الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن “الاعدامات التي ينفذها النظام السعودي على ابناء القطيف بين حين واخر سيترسخ في عقول أجيالنا القادمة بأنهم اعداء لنا ويجب عليهم اكمال هذه المسيرة حتى رحيل هذا النظام”.