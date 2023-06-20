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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 00:16

الشرطة الفرنسية تمنع إقامة تجمعاً لإرهابي منظمة خلق في باريس

الشرطة الفرنسية تمنع إقامة تجمعاً لإرهابي منظمة خلق في باريس
وكان من المفترض أن ينعقد هذا التجمع السنوي، الذي يعقد في فرنسا منذ عام 2008، في الأول من يوليو، لكن الشرطة ذكرت "مخاوف أمنية" كسبب لإلغائه.
وبحسب وكالة رويترز، جاء في رسالة الشرطة إلى المجلس الوطني للمقاومة أن "تجمعات هذا التنظيم معرضة لمخاطر أمنية جسيمة".
ومن بين الشواغل الأمنية الأخرى للشرطة، تم الإشارة إلى وجود شخصيات سياسية من دول أخرى في هذا الحفل وضرورة حمايتهم.
وردا على وكالة رويترز، ذكرت الشرطة أن سبب معارضة المظاهرة هو احتمال "الإخلال بالنظام العام وخطر الإرهاب".
واتهم شاهين غبادي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمنظمة خلق الإرهابية الشرطة الفرنسية بـ "الاستسلام للابتزاز واحتجاز الرهائن" من قبل الحكومة الإيرانية ردا على وكالة رويترز للأنباء.
ومنظمة مجاهدي خلق الإرهابية متورطة بقتل الآلاف من الإيرانيين والعراقيين كما انهم متورطة باغتيال عدد من العلماء الإيرانيين، وتحظى بدعم من الدول الغربية، وكانت لسنوات مصنفة على لائحة الإرهاب لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
رقم : 1064917
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