أكبريان لوفد حماس: أنجع استراتيجية لوضع حد للاحتلال هي المقاومة

وذكر أحمديان خلال اللقاء إن "التطورات في الأراضي المحتلة أصابت قادة الكيان الصهيوني بالذعر، ومعركة سيف القدس كانت نقطة التحول التي أثمرت عن منجزات استراتيجية للمقاومة".

وتبادل الطرفان الآراء حول المستجدات في المنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين وناقشا سبل تعزيز الوحدة والتلاحم بين فصائل المقاومة قدر الإمكان

وأضاف أحمديان: المقاومة هي الإستراتيجية الأكثر فعالية لإنهاء أكثر من 75 عام من الاحتلال لـ فلسطين هي المقاومة، والعالم الإسلامي كله اليوم يستفيد من إنجازات المقاومة"، مشدداً على أن "دخول المقاومة في معركة سيف القدس كان منعطفًا في هذا المجال، وحقق إنجازات استراتيجية للمقاومة".