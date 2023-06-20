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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 08:01

استشهاد شاب فلسطيني في بيت لحم

استشهاد شاب فلسطيني في بيت لحم
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة: إن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار ناري في الرأس ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اعلن عن استشهاده لاحقا.

وذكرت مصادر طبية أن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرقبة والآخر في البطن، واعتقلت تلك القوات شابا خلال المواجهات.

وجاء هذا التطور، بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين، أحدهم طفل، وإصابة 91 آخرين منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.
مصدر : وكالات
رقم : 1064947
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