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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 08:04

البطش: إيران تقف في مواجهة تهويد القدس وابتلاع الضفة

البطش: إيران تقف في مواجهة تهويد القدس وابتلاع الضفة
قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش لقناة الميادين، يوم الاثنين، إنّ "ما حصل اليوم في جنين يدل على أن المقاومة في حالة جهوزية تامة"، مضيفاً أنّ "هناك محاولة إسرائيلية لشطب تداعيات معركة ثأر الأحرار، لكن بأس الأحرار أعاد التأكيد بأن المقاومة جاهزة".

وأشار البطش إلى أنّ ما حصل في لبنان خلال معركة وادي الحجير عام 2006، تكرر اليوم مع سرايا القدس، وأوقعت هذا العدد الكبير من المركبات في كمين جنين"، مشدداً على أنّ "المقاومة تدافع عن شعبها من غزة الى جنين الى جنوب لبنان، وإلى كل الساحات".

كما قال: "نحن أمام مقاومة قوية ومقاتلو جنين، يثبتون أن الطلقة في غزة، هي الطلقة في نابلس ووادي الحجير وكل الساحات".

وأوضح البطش أنّ "الظروف اليوم أفضل من أي وقت مضى وكل المؤشرات تؤكد أهمية هندسة الحلف والمحور ليأخذ دوره بالمعارك المقبلة"، مضيفاً: "عقدنا اجتماعاً مع قيادات من حماس في طهران، وقد تشهد إيران لقاءات أخرى من هذا النوع".

وأشار البطش إلى أنّ زيارة الوفد إلى إيران، تثبت بوضوح أن إيران تقف في مواجهة تهويد القدس وابتلاع الضفة.

وشدد البطش على أنّ المصالحة المهمة بين إيران والسعودية، "جعلت عنصر ابتزاز العرب ضعيفاً".

وفي السياق، أكّد البطش أنّ "إسرائيل" لن تضرب إيران، "وهي تدرك تماماً أنّ إقدامها على ذلك، سيجعل حياة مستوطنيها في مهب الريح".

ووفق البطش فإنّ "التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية قائم، ونحن على حافة معركة كبيرة، إذا أمعن العدو في إجراءات التهويد"، مضيفاً أنّ "كل فصائل المقاومة ستكون كتفاً لكتف في مواجهته إذا مضى بإجراءت التهويد".

كذلك، أوضح البطش أنّ ما يحصل في الضفة وغزة من تصاعد في وتيرة المقاومة ورفع لكفاءتها، سيسهم في استعادة الوحدة الفلسطينية.
مصدر : وكالات
رقم : 1064949
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