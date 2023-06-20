استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال التصدي لقوات الإحتلال في جنين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد المواطن أمجد الجعص من مخيم جنين، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته أمس خلال عدوان الاحتلال على المخيم، وهو ما يرفع عدد شهداء مجزرة مخيم جنين إلى 6 شهداء.



ووفق مصادر إعلامية في جنين؛ فإن الشهيد أمجد التحق بنجله الشهيد وسيم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في 26 كانون الثاني 2023 في مخيم جنين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان أمس الإثنين.



وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة: إن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار ناري في الرأس ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اعلن عن استشهاده لاحقا.



وذكرت مصادر طبية أن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرقبة والآخر في البطن، واعتقلت تلك القوات شابا خلال المواجهات.



وجاء هذا التطور، بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين، أحدهم طفل، وإصابة 91 آخرين منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.



والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.