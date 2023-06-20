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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 08:10

موسكو: نأمل في إحراز تقدم في أستانا على مسار التطبيع بين تركيا وسوريا

موسكو: نأمل في إحراز تقدم في أستانا على مسار التطبيع بين تركيا وسوريا
أدلى يوغدانوف بهذا التصريح للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء قبيل انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا"، مشيرا إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها.

وقال: "للمرة الاولى ينظم هنا حدث ثان وبشكل متواز.. هو اجتماع لأربع دول هي تركيا وسوريا وروسيا وايران، على مستوى نواب وزراء الخارجية .. نعمل خلاله على قضايا تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة".

وأضاف بوغدانوف أن ذلك عملية مهمة يجب أن تستند إلى مبادئ متفق عليها هي الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والوحدة والسيادة.

وتابع: "كما تعلمون، لقد عقد في 10 مايو الماضي اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، حيث صدرت توجيهات لنا بإعداد خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. ونأمل بأن نحرز تقدما في هذا العمل أيضا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" بشأن التسوية في سوريا في العاصمة الكازاخستانية اليوم الثلاثاء باجتماع وفدي روسيا والحكومة السورية. والجانب الروسي يمثله في المحادثات مبعوثان خاصان للرئاسة الروسية هما ألكسندر لافرنتييف وميخائيل بوغدانوف.

واشار موقع روسيا اليوم انه عقد في أستانا صباح اليوم اجتماع ثنائي بين وفد سوريا برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، والوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 1064953
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