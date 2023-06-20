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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 09:55
العراق..الحشد الشعبي يلقي القبض على داعشي بارز في نينوى
جاء ذلك خلال عملية أمنية في منطقة كوكجلي بسهل نينوى، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على احد عناصر فلول "داعش" الإرهابي والذي كان يعمل ضمن ما يسمى بـ"ديوان الجند".
وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل.
رقم :
1064978
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