الجهاد الإسلامي: إيران تقف في مواجهة تهويد القدس وابتلاع الضفة

وقال البطش في حديثه ضمن برنامج “المسائية” على قناة الميادين إن الظروف اليوم أفضل من أي وقت مضى، وكل المؤشرات تؤكد أهمية هندسة الحلف والمحور، ليأخذ دوره بالمعارك المقبلة.



واضاف: إن ما حصل اليوم في جنين يدل على أن المقاومة في حالة جهوزية تامة، مضيفاً أن هناك محاولة إسرائيلية لشطب تداعيات معركة ثأر الأحرار، لكن بأس الأحرار أعاد التأكيد بأن المقاومة جاهزة.



وأشار البطش، إلى أن ما حصل في لبنان خلال معركة وادي الحجير عام 2006، تكرر اليوم مع سرايا القدس، وأوقعت هذا العدد الكبير من المركبات في كمين جنين، مشدداً على أن المقاومة تدافع عن شعبها من غزة إلى جنين إلى جنوب لبنان، وإلى كل الساحات.



وتابع: إن التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية قائم، ونحن على حافة معركة كبيرة، إذا أمعن العدو في إجراءات التهويد، مضيفاً أن كل فصائل المقاومة ستكون كتفاً لكتف في مواجهته إذا مضى بإجراءت التهويد.



وأوضح: أن ما يحصل في الضفة وغزة من تصاعد في وتيرة المقاومة ورفع لكفاءتها، سيسهم في استعادة الوحدة الفلسطينية.