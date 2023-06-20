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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 12:10

البرلمان يمنح الثقة لـ "محمد علي نيكبخت" لتولي حقيبة وزارة الجهاد الزراعي

البرلمان يمنح الثقة لـ "محمد علي نيكبخت" لتولي حقيبة وزارة الجهاد الزراعي
وناقش مجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء أهلية الوزير المقترح "محمد علي نيكبخت"، حيث تمكن من الحصول على ثقة المجلس لتولي حقيبة وزارة الجهاد الزراعي.

وحصل نيكبخت على 198 صوتا موافقا و 40 صوتا معارضا وامتنع 10 عن التصويت من إجمالي عدد الأصوات البالغ 248 صوتا.

وشغل نيكبخت، مناصب تنفيذية وإدارية مختلفة بوزارة الجهاد الزراعي منها نائب التخطيط والشؤون الاقتصادية ورئيس الجهاد الزراعي في سيستان وبلوشستان.

الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، وافق على استقالة وزير الجهاد الزراعي السابق جواد ساداتي نجاد.
رقم : 1064990
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