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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 15:17

مقتل عنصر من منظمة خلق الإرهابية جراء اشتباك مع الشرطة الألبانية

مقتل عنصر من منظمة خلق الإرهابية جراء اشتباك مع الشرطة الألبانية
وبحسب الموقع "خلال هذا الصراع قتل "عضو في منظمة مجاهدي خلق" وأصيب عدد آخر.
وأعلن ما يسمى بمجلس المقاومة الوطنية، المظلة السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإرهابية، في بيان، أن هذا الهجوم جاء "بناء على طلب" الحكومة الإيرانية.
وتأتي الاشتباكات في ألبانيا بعد ساعات من إعلان الشرطة الفرنسية منع تنظيم منظمة خلق من تنظيم تجمعه السنوي في باريس.
وبحسب إعلان منظمة مجاهدي خلق خلق "في هجوم مفاجئ من قبل الشرطة الألبانية" قتل علي منششري عضو هذه المنظمة ، ونقل بعض أفراد هذا المعسكر إلى مستشفى "الأم تيريزا" في تيرانا.
وتقول منظمة مجاهدي خلق إن أكثر من 1000 شرطي شاركوا في هذه العملية، والغالبية العظمى من سكان المخيم المعروف باسم أشرف 3 الذين تم نقلهم من العراق إلى ألبانيا.
رقم : 1065036
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