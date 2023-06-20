الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 17:40

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانٍ مقتضب، أن المواطن أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) استشهد صباح اليوم الثلاثاء، في مشفى "رفيديا" الحكومي في مدينة نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحيّ في البطن.

وباستشهاد "الجعص" يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 6، بينهم طفل، إلى جانب إصابة 91 فلسطينيا منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة.

يُشار إلى أن "الجعص" التحق بنجله الشهيد "وسيم"، والذي استشهد يوم 25 كانون ثاني/يناير 2023، بعد مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في جنين وارتقى على أثرها 9 فلسطينيين.

والشهداء هم: أحمد يوسف صقر (15 عاما)، خالد عزام عصاعصة (21 عاما)، وقسام فصيل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وأحمد خالد فايز دراغمة (19 عاماً) من طوباس واستشهد في جنين.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 8 من جنوده في العدوان العسكري الذي شنّه صباح أمس على جنين ومخيمها، بالإضافة إلى إعطاب 7 آليات عسكرية، وإصابة مروحة أباتشي تشارك في العدوان لأول مرة منذ 20 عاما.
رقم : 1065054
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مقتل عنصر من منظمة خلق الإرهابية جراء اشتباك مع الشرطة الألبانية
مقتل عنصر من منظمة خلق الإرهابية جراء اشتباك مع الشرطة الألبانية
رئيسي لهنية: المؤشرات تثبت أن حركة المقاومة اليوم أقوى
رئيسي لهنية: المؤشرات تثبت أن حركة المقاومة اليوم أقوى
20 حزيران 2023
أمير عبداللهيان يلتقي أمير قطر بالدوحة
أمير عبداللهيان يلتقي أمير قطر بالدوحة
20 حزيران 2023
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
20 حزيران 2023
البطش: إيران تقف في مواجهة تهويد القدس وابتلاع الضفة
البطش: إيران تقف في مواجهة تهويد القدس وابتلاع الضفة
20 حزيران 2023
الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة المفلسين تجاه سوريا.. المصالحات تتم ولا يزال يحاول صب الزيت على النار
الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة المفلسين تجاه سوريا.. المصالحات تتم ولا يزال يحاول صب الزيت على النار
20 حزيران 2023
حتى الطفولة ترعب الكيان الإسرائيلي... محاولات لشرعنة اعتقال الأطفال الفلسطينيين
حتى الطفولة ترعب الكيان الإسرائيلي... محاولات لشرعنة اعتقال الأطفال الفلسطينيين
20 حزيران 2023
الشيخ عيسى قاسم يندد بقمع آل خليفة للعلماء البحرينيين
الشيخ عيسى قاسم يندد بقمع آل خليفة للعلماء البحرينيين
20 حزيران 2023
أول رحلة مباشرة بين صنعاء والسعودية.. رفع الحصار عن مطار صنعاء مطلب شعبي وضرورة إنسانية
أول رحلة مباشرة بين صنعاء والسعودية.. رفع الحصار عن مطار صنعاء مطلب شعبي وضرورة إنسانية
20 حزيران 2023
أكبريان لوفد حماس: أنجع استراتيجية لوضع حد للاحتلال هي المقاومة
أكبريان لوفد حماس: أنجع استراتيجية لوضع حد للاحتلال هي المقاومة
20 حزيران 2023
السعودية تعدم شاباً من سكان القطيف
السعودية تعدم شاباً من سكان القطيف
19 حزيران 2023
العثور على طرد يحمل متفجرات غرب طهران
العثور على طرد يحمل متفجرات غرب طهران
19 حزيران 2023
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: استخبارات 20 دولة لعبت دوراً في أعمال الشغب العام الماضي
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: استخبارات 20 دولة لعبت دوراً في أعمال الشغب العام الماضي
19 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة المفلسين تجاه سوريا.. المصالحات تتم ولا يزال يحاول صب الزيت على النار
حتى الطفولة ترعب الكيان الإسرائيلي... محاولات لشرعنة اعتقال الأطفال الفلسطينيين
الشيخ عيسى قاسم يندد بقمع آل خليفة للعلماء البحرينيين
أول رحلة مباشرة بين صنعاء والسعودية.. رفع الحصار عن مطار صنعاء مطلب شعبي وضرورة إنسانية