استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانٍ مقتضب، أن المواطن أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) استشهد صباح اليوم الثلاثاء، في مشفى "رفيديا" الحكومي في مدينة نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحيّ في البطن.



وباستشهاد "الجعص" يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 6، بينهم طفل، إلى جانب إصابة 91 فلسطينيا منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة.



يُشار إلى أن "الجعص" التحق بنجله الشهيد "وسيم"، والذي استشهد يوم 25 كانون ثاني/يناير 2023، بعد مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في جنين وارتقى على أثرها 9 فلسطينيين.



والشهداء هم: أحمد يوسف صقر (15 عاما)، خالد عزام عصاعصة (21 عاما)، وقسام فصيل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وأحمد خالد فايز دراغمة (19 عاماً) من طوباس واستشهد في جنين.



واعترف جيش الاحتلال بإصابة 8 من جنوده في العدوان العسكري الذي شنّه صباح أمس على جنين ومخيمها، بالإضافة إلى إعطاب 7 آليات عسكرية، وإصابة مروحة أباتشي تشارك في العدوان لأول مرة منذ 20 عاما.