قتلى وجرحى إسرائيليين في عملية قرب مستوطنة 'عيلي'

ووفق قناة "13" الإسرائيلية، فإن منفذ عملية إطلاق النار استخدم سلاحاً رشاشاً أوتوماتيكياً من طراز "أم – 16"، وأطلق الكثير من الرصاص.



كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بوصول عدد الإصابات في العملية إلى 7 إسرائيليين. وأضافت أن العملية نفذت في مكانين مختلفين، لافتةً إلى أنها "نفذت بسهولة وبسلاح ناري، والضفة مليئة بهذه الأسلحة".



وقال مصدر محلي إن ثلاثة شبان فلسطينيين قاموا بتنفيذ عملية اطلاق النار، واستشهد مهند شحادة خريج من جامعة النجاح الوطنية وكان من ابرز قادة الكتلة الاسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس من بلدة عوريف من قرب مدينة نابلس و الاثنين الاخرين انسحبوا بعد تنفيذ العملية.



وأضاف، أن قبل لحظات ما يسمى بوزير الامن القومي الاسرائيلي "ايتمار بن غفير" لمكان العملية وقام باطلاق تصريحات عنصرية ضد الفلسطنيين داعيا الى اتخاذ اجراءات عنصرية متشددة ضد الفلسطينيين.



وأشار المصدر الى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة لتقيم الوضع من اجل اتخاذ قرارات جديدة.



واوضح أن الاحتلال الاسرائيلي يعيش حالة من الارباك بعد معركة بأس الاحرار في جنين، وهذه العملية قد زادت الاوضاع سوءا في الكيان المحتلة، مشيرا الى أن التصعيد في الضفة الغربية من شأنه أن يؤدي الى انتفاضة فلسطينية جديدة.



وقال، إن عددا كبيرا من المستوطنين يتواجدون في شوارع الضفة الغربية يقومون بالاعتداءات على سيارات الفلسطينيين والمارة وعلى منازل الفلسطينيين.



وهذا وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن أربعة مستوطنين قتلوا جراء عملية إطلاق النار، لافتة إلى أنه 'تم إطلاق النار على أحد المنفذين وتحييده'.



وذكرت أن سبب نجاح العملية هو استخدام بنادق نوعية ليست محلية الصنع مشيرة إلا أن جميع القتلى مصابون بطلقات نارية في الرأس.



وإثر العملية الفدائية، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة 'عيلي' وسط مخاوف من تسلل 'مسلحين فلسطينيين' هذا فيما لفتت إذاعة جيش الإحتلال إلى أن 'المنفذ الثاني للعملية الفدائية إنسحب من مكان الحادث قرب مستوطنة عيلي'.



وفي نصريح صحفي تبارك حركة فتح الانتفاضة العملية البطولية بالقرب من رام الله والتي أدت لمقتل واصابة عدد من قطعان المستوطنين الصهاينة.



وقالت إننا نؤكد أن هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء الشهداء الذين سقطو في مخيم جنين والضفة المحتلة ، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا.



واضافت إن هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيداً على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات.



ذكر أن قوات الاحتلال وقعت، يوم أمس، في كمين مخطط له في جنين، وقد تضمن تفعيل عبوات ناسفة وإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين، بحسب الإعلام الإسرائيلي.



وكشفت " سرايا القدس" في بيان حول العملية أن اعتراف الاحتلال بإصابة 7 من جنوده بعضهم جراحه خطرة، "هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة".