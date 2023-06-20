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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 20:17

إدانات عربية لعدوان الاحتلال الغاشم على جنين

إدانات عربية لعدوان الاحتلال الغاشم على جنين
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، جاسم محمد البديوي، في بيان، إنه يدين ويستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وشدد البديوي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما جدد تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية "باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين.

وأكدت الوزارة رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين.

وكانت قطر والإمارات قد أدانتا، في بيانين أصدرتهما وزارتا خارجية البلدين، أمس الاثنين، عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

واعتبرت الخارجية القطرية ما حدث "حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال".

فيما دعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية".

وبدورها أدانت سورية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية أمس، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال الإجرامية لن تقابل إلا بمزيد من تمسك الفلسطينيين بحقوقهم، وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين على موقعها في تويتر اليوم: تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كان أحدثها المجزرة التي ارتكبها في مدينة جنين ومخيمها أمس، وأدت إلى استشهاد وإصابة نحو 100 فلسطيني.

وأوضحت الخارجية أن مخيم جنين يمثل صمود الشعب الفلسطيني، ويحمل في الوقت ذاته بصمات الدمار الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي مراراً من خلال جرائمه التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن استمرار دعم الولايات المتحدة ودول غربية لجرائم الاحتلال واعتداءاته وانتهاكاته للقوانين الدولية ليس إلا دعوة له للاستمرار في هذا النهج العنصري، رغم ما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأعربت الخارجية عن إدانة سورية لهذه الممارسات الإجرامية الإسرائيلية، وتوجهها بالتحية لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، مجددةً ثقتها بأن هذا التصعيد الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من التمسك بالحقوق، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس مجزرةً في مدينة جنين ومخيمها راح ضحيتها 6 فلسطينيين بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 91، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال، وتمكنت من إصابة 7 من جنوده بجروح، كما نفذت اليوم عمليةً بطوليةً شمال مدينة رام الله أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين، قبل استشهاد اثنين من منفذي العملية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع أعداد الشهداء في مدينة جنين إلى 6، إضافة لـ90 إصابة برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، أمس الاثنين.

في حين أصيب 7 جنود إسرائيليين بجروح من جراء تصدي المقاومة الفلسطينية للاقتحام الإسرائيلي، حسب بيان أصدره جيش الاحتلال.
رقم : 1065075
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