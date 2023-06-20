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الثلاثاء 20 حزيران 2023 ساعة 22:38

الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية قط عدونا ولم نوقف المفاوضات مع الغرب

الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية قط عدونا ولم نوقف المفاوضات مع الغرب
الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية قط عدونا ولم نوقف المفاوضات مع الغرب
وأوضح رئيسي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني وتابعته وكالة أنباء "إيران تلكس"، إن "التواصل مع الدول المجاورة هو أحد سياسات الحكومة في السياسة الخارجية، وإيران لديها أساس التفاعل مع جميع الدول، وإننا نصافح بحرارة جميع الدول المتحالفة والصديقة معنا".
وأشار رئيسي إلى أن "قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أكد خلال استقباله سلطان عمان في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا مشكلة لدى إيران في إقامة علاقات مع مصر، كما أن مصر هي نفسها عبرت عن رغبتها في إقامة علاقات مع طهران".
وعن السعودية، قال رئيسي "هناك خلافات مع السعودية، لكن لم تكن هناك عداوة قط، ويجب أن نعرف العدو بشكل صحيح".
وفيما يتعلق برفع العقوبات عن إيران وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال رئيسي "نتابع رفع العقوبات وتحييد العقوبات، ويجب أن ننقل أوضاع البلاد إلى اتجاه لا تؤثر فيه عقوبات على البلاد".
وبين الرئيس الإيراني "حاولت أطراف المفاوضات متابعة المطالب التي لم يتمكنوا من تحقيقها في المفاوضات، لكنهم الآن يبعثون برسائل تظهر أسفهم".
كما كشف عن زيادة في صاردات إيران النفطية، وقال "زادت أعمالنا بنسبة 30 إلى 40 بالمائة مقارنة بالماضي، كما زادت صادراتنا غير النفطية بنسبة 30-40٪ (53 مليار) وسجلت رقماً قياسياً منذ 40 عاماً".
ولفت إبراهيم رئيسي إلى أن "حكومته لم توقف المفاوضات النووية مع الغرب"، لكنه استدرك قائلاً "لم نوقف المفاوضات، نحن على طاولة المفاوضات، لكننا لا نتوسل أيضا، وإذا تصرف أطراف المفاوضات بإنصاف، ستستمر المفاوضات وتتوصل إلى نتيجة".
رقم : 1065090
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