شهيدان وإصابة بانفجار عرضي في مخيم بلاطة بنابلس

وافادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهيدين واصابة، جراء انفجار عبوة ناسفة عن طريق الخطأ في نابلس.



وذكرت مصادر محلية، أن الشابين وهما محمد حشاش (١٧عاما) وعلاء حفناوي (١٨عاما)، استشهدا أثناء الاعداد والتجهيز.