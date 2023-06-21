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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 08:41
شهيدان وإصابة بانفجار عرضي في مخيم بلاطة بنابلس
وافادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهيدين واصابة، جراء انفجار عبوة ناسفة عن طريق الخطأ في نابلس.
وذكرت مصادر محلية، أن الشابين وهما محمد حشاش (١٧عاما) وعلاء حفناوي (١٨عاما)، استشهدا أثناء الاعداد والتجهيز.
مصدر :
وكالات
رقم :
1065181
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