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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 09:53

أهالي الجولان السوري يجتمعون رفضا لممارسات الاحتلال

أهالي الجولان السوري يجتمعون رفضا لممارسات الاحتلال
وأكدوا الأهالي فيه رفضهم محاولات الاحتلال تمرير مخططه الاستيطاني إقامة توربينات هوائية على أراضيهم، والذي يعد من أخطر المخططات الاستعمارية التهويدية التي تستهدف الجولان، حيث يعمل الاحتلال على تمريره بذريعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في حين أن هدفه الحقيقي الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات كبيرة لمحاصرة الأراضي الزراعية في منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة للاستيلاء عليها ومنع أصحابها من الوصول إليها، غير أن المئات من أبناء الجولان توجهوا إلى المنطقة مؤكدين رفضهم القاطع إقامة التوربينات عليها وتصدوا لقوات الاحتلال التي اعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم كما اعتقلت شابا، لكن صمود أهالي الجولان أجبر قوات الاحتلال على الخروج من المنطقة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعتداء بقنابل الغاز على المتظاهرين من أهالي الجولان السوري المحتل وأطلقت وابلاً من القنابل الدخانية باتجاه الاهالي

وأعلنت المصادر عن وقوع اصابات في صفوف المحتجين من أبناء الجولان السوري المحتل من جراء اعتداءات الاحتلال.

هذا وتصدى أبناء الجولان السوري المحتل لقوة من جنود الاحتلال أثناء تقدمها في الأراضي الزراعية للالتفاف على المحتجين.
مصدر : وكالات
رقم : 1065195
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