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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 10:03

العميد شكارجي: ايران تتبوأ مكانة بارزة في المنطقة والعالم

العميد شكارجي: ايران تتبوأ مكانة بارزة في المنطقة والعالم
وأشار المسؤول الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في اجتماع مع مدراء ومسؤولي الاعلام في محافظة أذربايجان الشرقية، الى تاريخ هذه المحافظة التي كانت على مر الدهور والعصور الحصن المنيع أمام الغزو الثقافي الأجنبي، مؤكدا أنها تعتبر أيضا احدى القواعد الدينية التي قدمت الى ايران عددا كبيرا من الشخصيات الكبيرة في مختلف مراحل التاريخ وأدت دورها التاريخي المتميز.

وقال: اذا أردنا أن نحصي الشخصيات الكبيرة التي قدمتها المحافظة يمكن الاشارة الى علماء كبار مثل السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان والعالم العارف الميرزا جواد ملكي تبريزي والعلامة محمد تقي جعفري وبالتالي الشاعر الايراني الكبير السيد محمد حسين شهريار.

واضاف قائلا: ان كل واحد من هؤلاء قدم خدمات جليلة الى ايران والاسلام، حيث كانت المحافظة قبل انتصار الثورة الاسلامية في طليعة الجهاد ضد الاستبداد الداخلي الذي تمثل بالشاه المقبور، وبعد انتصارها في مقارعة أعداء الثورة والأشرار.

وأشار الى دور وسائل الاعلام في تحليل صحيح للأوضاع الراهنة وقال: ان الواجب الملقاة على عواتقها هو تبيين الهزائم التي مني بها العدو الذي يريد تشويه صورة ايران الاسلامية.

وشدد مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة في الشؤون الثقافية والاعلامية الدفاعية على أن التطورات الراهنة في المنطقة تظهر أن ايران الاسلامية تزداد قوة وعزة يوما بعد آخر، فيما يسير أعداؤها نحو الافول والسقوط.
مصدر : وكالات
رقم : 1065200
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