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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 16:18

خاجي يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في سوريا

خاجي يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في سوريا
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد التقى "غير بيدرسون" ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، على هامش الاجتماع العشرين لعملية أستانا في كازاخستان، وتحدث مع علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة.

وفي هذا الاجتماع، أثناء الإشارة إلى عملية تطبيع العلاقات السورية مع عالم العربي، فيما يتعلق بآخر تطورات الأزمة السورية، ومناقشات اللجنة الدستورية، واتصالات غير بيدرسون مع الحكومة السورية، عرضوا آراءهم والمواقف وشددوا على الحل السياسي للازمة.

كما أكد كبير مساعدي وزير الخارجية في هذا الحديث على حل قضايا مثل قضية اللاجئين وتعاون المجتمع الدولي في اتجاه تطوير المساعدات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على هامش هذا الاجتماع، التقى علي أصغر خاجي وتشاور مع سفيري العراق ولبنان بصفتهما دولتين مراقبين لعملية أستانا في اجتماعات منفصلة.
رقم : 1065238
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