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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 16:19

كاظمي قمي وكرزاي يبحثان تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

كاظمي قمي وكرزاي يبحثان تعزيز العلاقات بين طهران وكابول
ونقلت اذاعة "صوت الافغان" عن "كرزاي" في تغريدة عبر تويتر، انه اعلن عن لقاء جمعه بالمبعوث الايراني "كاظمي قمي" في كابول.

وجاء في هذه التغريدة ايضا، ان "كرزاي" و"كاظمي قمي"، نوها بالفرص المتاحة لتفعيل النشاطات التجارية والاقتصادية والاستثمارية "المحلية والخارجية"، وذلك نظرا لتوفر الظروف الامنية اللازمة بهذا الشان في افغانستان.

كما اعرب الجانبان الايراني والافغاني، حسب تغريدة كرزاي، عن املهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يؤدي الى خفض نسبة البطالة عند الشعب الافغاني.

وفي سياق متصل، تجدر الاشارة الى التقارير الاحصائية التي تنوه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لافغانستان، وايضا من بين الدول التي سجلت اعلى حجم من التعامل مع الهيئة الحاكمة بزعامة "طالبان" في هذا البلد.
رقم : 1065239
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