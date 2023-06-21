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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 16:25

اللواء سلامي: نواجه عالما بلا حدود في اغاثة ودعم الأمة الاسلامية ومستضعفي العالم

اللواء سلامي: نواجه عالما بلا حدود في اغاثة ودعم الأمة الاسلامية ومستضعفي العالم
واشار اللواء سلامي في كلمة القاها صباح اليوم الاربعاء امام المنتدى الاول لجعل جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية (تابعة للحرس الثوري) جامعة دولية، الى حلول ذكرى استشهاد القائد المجاهد الشهيد مصطفى شمران (وزير الدفاع الايراني الاسبق الذي كان من علماء فيزياء البلازما في اميركا، ومن مؤسسي حركة المحرومين في لبنان، وقائدا سابقا للحرس الثوري وقائد وحدة الحروب غير المنظمة، وقد استشهد اثناء الحرب الصدامية على ايران في الثمانينات) وقال ان الشهيد شمران كان أيقونة حية للمناقب الاخلاقية والعرفان والعلم والمعرفة والفن والجهاد في سبيل الله تعالى وكان أسوة يقتدى.

واضاف اللواء سلامي ان الشهيد مصطفى شمران كان مليئا بالحيوية ولطافة الروح والمعارف النفسية ، ورغم كل ذلك التألق العلمي ذهب ليراعي الاطفال الايتام في لبنان ويعلمهم نهج الحرية والجهاد وروح العزة والشموخ ، وكان من الرفاق الصادقين عند النزال وساحات الوغى والدفاع عن الثورة الاسلامية واستقلال هذا البلد الحبيب وهو قد ذهب للقاء الباري تعالى في مثل هذا اليوم.

واضاف " ان الفلسفة الأساسية للثورة الاسلامية هي ان يرث المستضعفون الأرض ، ونحن نواجه عالما من دون حدود في مجال اغاثة ودعم الأمة الاسلامية ومستضعفي العالم".

وشدد اللواء سلامي " تواجدنا في العالم الاسلامي هو من اجل اعتلاء الشعوب ومنع نهبهم " واضاف " ان منطق الثورة الاسلامية هو التضحية من اجل رفعة وشموخ الشعب وتضحية الشباب بارواحهم لمنع التعدي على الاعراض والدفاع عن أي مظلوم، وفي المقابل نتلقى لومة اللائمين، لكن من يلومنا على ذلك يشيد بالغربيين في عدوانهم، ان الغربيين أينما ذهبوا جلبوا معهم الدمار والاحتلال ،ان الاميركيين خلفوا عشرات الملايين من القتلى في العديد من البلدان.

ونوه اللواء سلامي الى ان الشعب الايراني يدافع عن المظلومين والمستضعفين ، وتابع " ان مساحة رسالتنا هي مساحة انتشار الثورة الاسلامية ، وان شعار الثورة الاسلامية هو كرامة الانسان والحرية والشرف والعز والامن.

واضاف" نحن شعب عظيم ونسعى لبناء حضارة، نحن نعيش في عالم مترابط وعندما نجد لبنانيا يتكلم الفارسية نشعر بفرح شديد، ان نقل هذه الثقافة عمل عظيم وان ايران الثقافة والسياسة والعلم ، هي اوسع بكثير من ايران الجغرافيا.

وختم القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بالقول " يجب ان تتعاظم ايران، بقدر عظمة شعبها ، نحن نمتلك رأسمالا عظيما لا ينفد ، ونحن ننشد الرفعة للبشرية والعدالة والحرية والاسلام والكرامة والرخاء والامن والاستقرار ، ونفكر في أمن يترافق مع الهدوء، ويجب ان نتطور من اجل ان نتقدم.
رقم : 1065245
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