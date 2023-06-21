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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 16:44

الانبار.. الإطاحة بمساعد مسؤول 'الجناح الإداري والخدمات' لـ'داعش'

الانبار.. الإطاحة بمساعد مسؤول
وذكر بيان للمديرية أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة لقسم قيادة عمليات الجزيرة التابع إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السابع والعشرين تم نصب كمين محكم في ناحية الرمانة".

وأضاف البيان، أن الكمين "أسفر عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب والذي كان يعمل مساعد ما يسمى مسؤول الجناح الإداري والخدمات لقاطع الجزيرة المكنى ( ابوغياث ) مع عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى "تسليمه الى جهة الطلب أصولياً".
رقم : 1065252
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