الشركات المعرفية الايرانية تتبنى المشاريع النووية الريادية

وحضر حفل توقيع العقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي روح الله دهقاني اليوم الاربعاء.



ويشمل العقد مجالات خاصة وريادية مثل بناء مفاعلات صغيرة بجانبها منشآت لتحلية مياه البحر.



وقال دهقاني في كلمة القاها خلال حفل التوقيع ان للصناعة النووية تأثير بالغ في المجتمعات المتطورة والمتقدمة وعلى سبيل المثال في مجال الادوية والعلاج والصحة والعديد من المجالات الاخرى.



اما اسلامي فقد اشار الى القيمة المضافة الناتجة عن التعاون بين الصناعة النووية والشركات المعرفية والتأثير الايجابي البالغ لذلك على تحسين المستوى الاقتصادي للبلاد والمستوى المعيشي للمواطنين.



واشار اسلامي ان احد المشاريع الاولية هي انتاج مادة اولية تستخدم في انتاج الادوية المشعة قائلا ان هذا المشروع يمثل بندا من بنود هذا العقد الذي تم توقيعه اليوم.



ويتمحور فحوى هذا العقد المبرم حول تحديد مشاريع معرفية كبرى لسد حاجة القطاع النووي في البلاد بالاستفادة من قدرات الشركات المعرفية والتكنولوجية ، ومدة هذا العقد هي 4 سنوات .