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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 16:53

الصين: نأمل بأن تحمي ألمانيا استقلاليتها

الصين: نأمل بأن تحمي ألمانيا استقلاليتها
وأشار لي تشيانغ خلال المحادثات مع شولتس في برلين الثلاثاء، إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الألماني يتطور منذ أكثر من نصف قرن، وأن الطريق لتحقيق إنجازات اليوم، التي عادت بفوائد ملموسة لشعبي البلدين، لم يكن سهلا.

ونقلت الخارجية الصينية عن لي تشيانغ قوله: “نأمل بأن يواصل الجانب الألماني الحفاظ على عدم تحيزه، والتمسك بالاستقلالية والاعتماد على الذات، ومعالجة القضايا ذات الصلة بشكل مناسب على أساس مبادئ القواعد الدولية وروح العلاقات التعاهدية”.

وشدد المسؤول الصيني على ضرورة تعزيز التعاون في إدارة الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار الإنتاج الدولي وسلاسل التوريد، ومساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي في أسرع وقت ممكن.

وقال: “في ظل الظروف الحالية، يتعين على الصين وألمانيا التعاون بشكل أوثق لتقديم مساهمات أكبر للسلام والتنمية العالميين، وأداء دور”عامل استقرار” وسط أوضاع غير مستقرة، وتسريع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية”.

وكان لي تشيانغ انطلق الأحد الماضي في أول جولة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للحكومة، وتشمل الجولة، التي ستنتهي في 23 حزيران/يونيو، ألمانيا وفرنسيا.

وقالت الخارجية الصينية إن اختيار ألمانيا وفرنسا وجهتين لأول زيارة رسمية يقوم بها لي تشيانغ بعد توليه منصبه، يظهر مدى الأهمية التي توليها بكين للعلاقات مع برلين وباريس.
رقم : 1065257
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