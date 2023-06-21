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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 16:55

المفتي قبلان: لحل سريع للنزوح في لبنان.. وإلا إغراق أوروبا بالنازحين

المفتي قبلان: لحل سريع للنزوح في لبنان.. وإلا إغراق أوروبا بالنازحين
وقال المفتي قبلان إن “لبنان لا يستطيع حمل أعباء لعبة العالم، والغرب الذي دفع عشرات مليارات الدولارات لأوكرانيا ويتعهد الآن بدفع أكثر من 50 مليار يورو و70 مليار دولار، عليه أن يحمل أعباء مغامرته في سوريا، ولا بد من حل سريع للنزوح في لبنان وإلا يجب فتح البحر وإغراق أوروبا في النزوح”.

وأكد المفتي قبلان أن “السياسة الغربية تريد توطين النازحين عن طريق الدمج، واليوم نحن أمام معادلة “نازح لكل 3 لبنانيين” وعين الغرب على اللعبة السياسية الأمنية للنزوح”، ولفت إلى ان “الغرب يتلاعب بمصير لبنان والإنتظار للأبد انتهى ولن يقبل لبنان بنحر نفسه”، وأشار الى أن “مواقف الإتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل كانت أشبه بالنازية”، وقال “نتيجة مؤتمر بروكسل قالت للبنانيين: انتحروا ولن ننتحر”.

وطالب المفتي قبلان “الحكومة اللبنانية بإنقاذ العلاقات السورية اللبنانية، وحذر من “الخيانة الوطنية”، وأكد أن “خلاص لبنان وسوريا معا”، وشدد على أن “الجهات الغربية تمول الخراب في لبنان، وأن الدفاع عن لبنان ووجوده وتركيبته أكبر القضايا الوطنية الملحة”.
رقم : 1065258
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