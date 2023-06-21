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الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 17:44

بوتين: المعدات الغربية تحترق في اوكرانيا بكل سرور!

بوتين: المعدات الغربية تحترق في اوكرانيا بكل سرور!
جاء ذلك خلال حوار أجراه زاروبين لبرنامج "موسكو-الكرملين-بوتين"، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والأكاديميات العسكرية الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وردا على سؤال بشأن تقييم سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رد الرئيس بوتين بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أصبح معروفا للجميع الآن، بدأت هجومها المضاد في 4 يونيو الجاري، "باستخدام احتياطياتهم الاستراتيجية"، وأشار بوتين إلى أنه "ومهما كان ذلك غريبا، إلا أنه من الملاحظ أن هناك هدوءا حذرا على الجبهة الآن". يرى الرئيس أنه "مرتبط بتكبد العدو خسائر فادحة بالنسبة للأفراد والمعدات".

وتابع بوتين: "وفقا للوضع ليلة أمس، ولا يدور الحديث هنا فقط عن الخسائر الضخمة في الأفراد، فقد تمكن رجالنا من تدمير 245 دبابة، وحوالي 678 مدرعة مختلفة. ويبدو أن العدو يحاول الآن إعادة تشكيل وحدات جديدة من الوحدات التي تكبدت خسائر كبيرة في تعداد أفرادها، بغرض رفع القدرة القتالية لدى تلك الوحدات، متخوفا من خسائر مماثلة في المستقبل. لأن ذلك يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى فقدان القدرة الهجومية، وإنما أيضا إلى فقدان القدرة القتالية للجيش الأوكراني بشكل عام. وهنا عليهم التفكير جيدا".

إلا أن بوتين أكد على أن "القدرة الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية لم تنحسر بعد، ولا زالت هناك احتياطيات لدى العدو، لا شك أنه سيفكر الآن كيف وأين سوف يوجهها".

وقال بوتين: "أكرر، إن الرجولة والبطولة التي يتحلى بها مقاتلونا، واستعداد قادتنا لصد أي هجوم ضد قواتنا، سيحرم العدو من أي فرصة لنجاح أي هجوم. وهم يدركون ذلك، لهذا فقد توقفوا الآن".

وأشار بوتين إلى أنه، وعلى الرغم من ذلك، لا زالت هناك بعض العمليات القتالية الصغيرة هنا وهناك، دون وجود أي عمليات هجومية فعالة.
رقم : 1065269
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