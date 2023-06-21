السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة

تصريحات السيد الخامنئي جاءت خلال استقبال وفد من حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وقال السيد الخامنئي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي اطلعت عليه وكالة أنباء "إيران تلكس
"، إن "غزة هي مركز المقاومة والأحداث الأخيرة في جنين دليل بارز على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة، والسبب الرئيس وراء جمود القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية كان عدم مشاركة الشباب الفلسطيني في الساحة".
وأضاف سماحته أن "الشباب الفلسطيني الآن في الساحة والأهم من ذلك أنهم يعتمدون على الإسلام والفكر الإسلامي، وقيام الشباب الفلسطيني بمحاصرة القوات الصهيونية دليل بارز على ظهور مشهد جديد ينذر بمستقبلٍ مشرق وانتصار كامل".
وجدد السيد القائد الخامنئي على أن "القضية الفلسطينية أهم قضية في العالم الإسلامي وكلما حصل تقدّم فيها ستتقدم الأمة الإسلامية بموازاتها"، موضحاً "الأحداث الأخيرة في جنين تنذر بمظهر مشرق، وسيحمل المستقبل الانتصار الكامل".
وتابع السيد الخامنئي: السبب الرئيسي لتوقف القضية الفلسطينية في السنوات غير البعيدة هو غياب الشباب عن الميدان، لكن الآن دخل الشباب الميدان بشكل عفوي، والأهم من ذلك أنهم يعتمدون على الإسلام.
واضاف السيد الخامنئي: في معركة غزة الأخيرة رأينا أن محاولة العدو كانت لإثارة الفتنة والانقسامات بين فصائل المقاومة وإحداث هذا الجو الذي لم ينجح بحمد الله، لذا يجب التركيز أكثر على موضوع الوحدة
ولفت سماحته إلى أن "غزة هي مركز المقاومة ولكن النقطة التي ستركع العدو على ركبتيه هي منطقة الضفة الغربية حيث تم إحراز تقدم جيد حتى الآن، ومن كان يظن أن شبان فلسطينيين في "جنين" سيحاصرون قوات صهيونية لدرجة أنهم سيضطرون إلى استخدام الطائرات المقاتلة للفرار من حصارهم؟".
بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيئة وهو يخاطب قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: "نؤكد في حضور سيادتكم أن فصائل المقاومة لن تتراجع عن أرض فلسطين ولو قليلاً، وأن نهج الكفاح والجهاد سيستمر حتى تحرير القدس، وبفضل من الله وعين جيل الشباب، ومؤمنو فلسطين سيحرر المسجد الأقصى من قبضة المحتلين في المستقبل غير البعيد، وسوف نصلي جميعاً. هناك معكم".