السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة

إيران (إسلام تايمز) - أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الأربعاء، إن غزة هي مركز المقاومة والأحداث الأخيرة في جنين دليل بارز على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني.