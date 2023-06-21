الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 حزيران 2023 ساعة 19:08

السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة

السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
تصريحات السيد الخامنئي جاءت خلال استقبال وفد من حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وقال السيد الخامنئي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي اطلعت عليه وكالة أنباء "إيران تلكس"، إن "غزة هي مركز المقاومة والأحداث الأخيرة في جنين دليل بارز على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة، والسبب الرئيس وراء جمود القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية كان عدم مشاركة الشباب الفلسطيني في الساحة".
وأضاف سماحته أن "الشباب الفلسطيني الآن في الساحة والأهم من ذلك أنهم يعتمدون على الإسلام والفكر الإسلامي، وقيام الشباب الفلسطيني بمحاصرة القوات الصهيونية دليل بارز على ظهور مشهد جديد ينذر بمستقبلٍ مشرق وانتصار كامل".
وجدد السيد القائد الخامنئي على أن "القضية الفلسطينية أهم قضية في العالم الإسلامي وكلما حصل تقدّم فيها ستتقدم الأمة الإسلامية بموازاتها"، موضحاً "الأحداث الأخيرة في جنين تنذر بمظهر مشرق، وسيحمل المستقبل الانتصار الكامل".
وتابع السيد الخامنئي: السبب الرئيسي لتوقف القضية الفلسطينية في السنوات غير البعيدة هو غياب الشباب عن الميدان، لكن الآن دخل الشباب الميدان بشكل عفوي، والأهم من ذلك أنهم يعتمدون على الإسلام.
واضاف السيد الخامنئي: في معركة غزة الأخيرة رأينا أن محاولة العدو كانت لإثارة الفتنة والانقسامات بين فصائل المقاومة وإحداث هذا الجو الذي لم ينجح بحمد الله، لذا يجب التركيز أكثر على موضوع الوحدة
ولفت سماحته إلى أن "غزة هي مركز المقاومة ولكن النقطة التي ستركع العدو على ركبتيه هي منطقة الضفة الغربية حيث تم إحراز تقدم جيد حتى الآن، ومن كان يظن أن شبان فلسطينيين في "جنين" سيحاصرون قوات صهيونية لدرجة أنهم سيضطرون إلى استخدام الطائرات المقاتلة للفرار من حصارهم؟".
بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيئة وهو يخاطب قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: "نؤكد في حضور سيادتكم أن فصائل المقاومة لن تتراجع عن أرض فلسطين ولو قليلاً، وأن نهج الكفاح والجهاد سيستمر حتى تحرير القدس، وبفضل من الله وعين جيل الشباب، ومؤمنو فلسطين سيحرر المسجد الأقصى من قبضة المحتلين في المستقبل غير البعيد، وسوف نصلي جميعاً. هناك معكم".
رقم : 1065286
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
السيد الخامنئي لوفد حماس: غزة هي مركز المقاومة
21 حزيران 2023
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة
قائد الثورة يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس'
21 حزيران 2023
اللواء سلامي: نواجه عالما بلا حدود في اغاثة ودعم الأمة الاسلامية ومستضعفي العالم
اللواء سلامي: نواجه عالما بلا حدود في اغاثة ودعم الأمة الاسلامية ومستضعفي العالم
21 حزيران 2023
دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران
دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران
21 حزيران 2023
إسلامي: تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان غير صحيح
إسلامي: تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان غير صحيح
21 حزيران 2023
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟
21 حزيران 2023
أهداف ورسائل وجود قادة المقاومة في طهران
أهداف ورسائل وجود قادة المقاومة في طهران
21 حزيران 2023
الاستيطان الجديد... مقدمة للتصعيد بالضفة.. سياسة الأمر الواقع مصيرها الفشل
الاستيطان الجديد... مقدمة للتصعيد بالضفة.. سياسة الأمر الواقع مصيرها الفشل
21 حزيران 2023
الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية قط عدونا ولم نوقف المفاوضات مع الغرب
الرئيس الإيراني: لم نعتبر السعودية قط عدونا ولم نوقف المفاوضات مع الغرب
20 حزيران 2023
مقتل عنصر من منظمة خلق الإرهابية جراء اشتباك مع الشرطة الألبانية
مقتل عنصر من منظمة خلق الإرهابية جراء اشتباك مع الشرطة الألبانية
20 حزيران 2023
رئيسي لهنية: المؤشرات تثبت أن حركة المقاومة اليوم أقوى
رئيسي لهنية: المؤشرات تثبت أن حركة المقاومة اليوم أقوى
20 حزيران 2023
أمير عبداللهيان يلتقي أمير قطر بالدوحة
أمير عبداللهيان يلتقي أمير قطر بالدوحة
20 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في ظل الولاية الجديدة للرئيس أردوغان..هل يسقط القناع المزيف المغلف بشعاراته الزائفة والمضلّلة ؟
أهداف ورسائل وجود قادة المقاومة في طهران
الاستيطان الجديد... مقدمة للتصعيد بالضفة.. سياسة الأمر الواقع مصيرها الفشل
الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة المفلسين تجاه سوريا.. المصالحات تتم ولا يزال يحاول صب الزيت على النار