ما المتوقع من اجتماعات مؤتمر أستانا الدولي في جولته العشرين حول سوريا؟

وتوقع جولة مختلفة من المحادثات حول سوريا في أستانا بسبب التغييرات التي سبقتها.



وقال خبير استراتيجي:"هذه الجولة من مؤتمر أستانا ستكون مختلفة عن سابقاتها للتغييرات التي حصلت ما قبلها".



وأشار الی الانتخابات التركية الاخيرة، مؤكداً ان الولايات المتحدة كانت تتوقع حصول استراتيجية في تركيا، اما روسيا فكانت تتخوف من انقلاب موازين القوی في تركيا ما يعيد خلط الاوراق في تركيا والمنطقة وحكماً في اوكرانيا؛ لكن الانتخابات التركية انتهت كما توقعتها روسيا وتتوقع مواقفاً ايجابية من تركيا.



وأكد ان منطقة الشرق الاوسط شهدت تغييرات أساسية قبيل مؤتمر أستانا، منها الاتفاق السعودي الايراني والذي كان لممثل الرئيس الروسي بوغدانوف دوراً ايجابياً فيه.



وقال الخبير ان القدرات السياسية الروسية شهدت تغييراً مهماً في الفترة الاخيرة حيث ان الكثير من دول العالم اصبحت مع روسيا والدول التي لم تصبح مع روسيا اكتفت بالتباعد عن الولايات المتحدة نحو الموقف المحايد الذي بدوره يعتبر لصالح روسيا وهذا دفع روسيا الی اعلان نهاية أحادية القطب في العالم.



وأكد ان هذه الخلفيات وغيرها سوف تدفع المجتمعين في مؤتمر أستانا نحو أجواء مختلفة تماماً من الجولات السابقة لمؤتمر أستانا.



وفي سياق متصل بيّن باحث سياسي ان روسيا وايران تضغطان علی تركيا لوضع خارطة طريق لسحب قواتها من سوريا.



وقال الباحث ان روسيا وايران يطالبان تركيا بوضع خارطة طريق بشأن سحب قواتها تبدأ من نقطة عملية وهذا ما تطالب به سوريا.



وأوضح ان سوريا لاتطالب الان بانسحاب كامل للقوات التركية دفعة واحدة، انما تطالب من حيث المبدأ بجدولة الانسحاب وأخذ قرار تركي بهذا الامر والثاني اظهار نية جدية لدی تركيا بأنها تريد فعلاً مساعدة سوريا علی بسط سلطتها في اراضيها من خلال فتح طريق ام 4 وانتشار الجيش السوري والقوات الروسية في هذه المنطقة وابعاد المسلحين الی مسافة 10 كيلومتر عن الطريق وهذا الحد الأدنی مما يشكل بداية لخارطة الطريق لتطبيع العلاقات.



وشدد علی ان سوريا لاتقبل أي شئ دون ذلك ولايمكن لها القبول ببقاء الاحتلال التركي.



وأكد ان أنقرة بحاجة ماسة لتطبيع العلاقات مع سوريا بسبب التدهور الذي يشهده الاقتصاد التركي سقوط الليرة التركية وأزمة اللاجئين السوريين وبالتالي مدخل حل هذه المشاكل هو تصفير الازمات.



ورأی مراقبون ان مؤتمر أستانا يعتبر أهم امتحان لتركيا بعد الانتخابات.



وقال المراقبون:"هناك اموال ضختها دول عربية لتركيا وهناك تعزيز للعلاقات من جانب ايران وروسيا مع انقرة وأمور اخری في المنطقة كلها تشكل امتحاناً بسيطاً لتركيا وهو ضرورة التمسك بالتزاماتها خلال محادثات أستانا".



وأكدوا ان امن المنطقة، بحاجة الی رؤية حقيقة من الجانب التركي فأمن المنطقة لايحمی بالارهاب وبداعش وجبهة النصرة ولا بالولايات المتحدة التي تمتلك رؤية للمنطقة تقوم علی أساس الفوضی الخلاقة.



وافادت مصادر بأنه تم التأكيد في البيان الختامي أن "لا حل عسكرياً للأزمة في سوريا، والالتزام بالنهوض بعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يقودها وينفّذها السوريون أنفسهم".



وجددت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في البيان تصميمها "على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها".



كذلك، جددت هذه الدول "التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أراضيها وسلامتها، وبأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها".



ودان البيان "أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سوريا"، مع رفض "العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري".



ودانت الدول الضامنة أيضاً الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، "التي تعدُّ انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها".



إنسانياً، عبّر بيان أستانة عن "القلق الشديد إزاء الوضع في سوريا، المتمثل بعواقب الزلزال المدمر"، رافضاً "جميع العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".



وشدد البيان على "أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدات الإنسانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن"، داعياً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدات في جميع أنحاء سوريا وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر".



يُذكر أن هذه الجولة من مباحثات "مسار أستانة" بشأن سوريا عُقدت يومي 20 و21 حزيران/يونيو الحالي، وشاركت فيها روسيا وإيران وتركيا وسوريا، إلى جانب مراقبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.



وتضمّن جدول الأعمال "التغيرات في الوضع الإقليمي بشأن سوريا، والوضع على الأرض، والجهود المبذولة نحو تسوية شاملة، ومكافحة الإرهاب، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن الرهان والبحث عن المفقودين"، وفقاً لوزارة الخارجية في كازاخستان.



وشمل الجدول أيضاً "الوضع الإنساني، وعمل المجتمع الدولي لتسهيل استعادة سوريا بعد الصراع، والعمل على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".



وفي "أستانة 19"، أكد البيان الختامي "معارضة مبادرات الحكم الذاتي في شمال سوريا". وقبل ذلك، أكد بيان الجولة الـ18 أن الاستقرار في الشمال السوري "لا يتحقق إلا بوحدة الأراضي".