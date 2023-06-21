الحكومة الايرانية تخطط لتوليد 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية

وافاد محمد مخبر في هذا الاجتماع ، بان التقدم النووي للبلاد يعد أحد عوامل اقتدار البلاد وقال: إن تركيز قائد الثورة الاسلامية على التقدم النووي للبلاد يهدف إلى زيادة اقتدار البلاد وتسريع عملية التنمية.



واعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية التوجه نحو توليد الطاقة النووية من ضرورات العالم اليوم وأضاف ان استخدام الوقود والطاقة الأحفورية اخذ يفقد مكانته يوما بعد يوم وأهمية الطاقة النووية تتضاعف.



واعتبر المخبر أن الاهتمام بأوامر قائد الثورة الاسلامية هو أحد المقاربات الجادة للحكومة الشعبية الحالية وقال: إن الحكومة الشعبية تبذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ توصيات سماحته في مختلف القطاعات ، وخاصة الصناعة النووية للبلاد والاستفادة من هذا العلم المتقدم بكل أبعاده السلمية في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والطب والأدوية والزراعة والصناعات الحديثة.



وفي هذا الصدد ، ألزم النائب الأول للرئيس الايراني وزير الطاقة ورئيس منظمة الطاقة الذرية بتدوين خطة مقننة ومرحلية لبناء محطة طاقة نووية بطاقة 20 الف ميغاوات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطة في موازنة العام القادم .



وفي هذا الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الطاقة تم اتخاذ القرارات اللازمة لتلبية متطلبات محطة بوشهر للطاقة النووية وتم التأكيد على الإسراع في إنشاء وحدتين جديدتين من هذه المحطة ، كل منهما بطاقة 1080 ميغاواط من الطاقة النووية.

