الحرس الثوري يعتقل اثنين من عملاء منظمة خلق الإرهابية

وقال بيان للحرس الثوري اطلعت عليه وكالة أنباء "إيران تلكس"، إن "قوات الاستخبارات التابعة لفيلق نينوى للحرس الثوري في محافظة غلستان (شمال إيران)، تمكنت من اعتقال المجموعة الرئيسية من المنافقين والعميل الرئيسي لتجنيد مجموعة المنافقين في محافظتي غلستان ومازندران".

وجدد الحرس الثوري على أن "جنوده سيواصلون مهامهم بمراقبة ومحاربة العناصر المناهضة للثورة الإسلامية بكل قوتهم، من أجل السيطرة والحد من انعدام الأمن".

وتعد منظمة مجاهدي خلق الإرهابية (المنافقين) من أخطر الجماعات المسلحة التي تورطت بقتل الآلاف من الإيرانيين بعد الثورة الإسلامية عام 1979، كما خططت ونفذت العديد من العمليات الإرهابية في مدن إيرانية مختلفة.

كما ساهمت هذه المنظمة الإرهابية وبدعم غربي بالتخطيط وتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت علماء إيرانيين في مجالات مختلفة.