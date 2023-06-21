الحرس الثوري: قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي إلى 2000 كم

وقال قائد القوة الجوية للحرس الثوري الجنرال حاجي زاده في تصريحات صحفية، "قد نزيد مدى الصاروخ الفرط صوتي «فتّاح» حتى 2000 كم".

وفي 6 من يونيو/حزيران الجاري، كشفت تقارير صحفية أن مدى الصاروخ يبلغ 1400 كيلومتر. وتصل سرعته قبل إصابة الهدف إلى 13-15 ضعفا سرعة الصوت (ماخ).

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ بالستي فرط صوتي هو الأول الذي يتم إنتاجه محليا، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، بحسب التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون "تم الكشف عن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم الفتاح والذي تفوق سرعته سرعة الصوت، أحدث إنجاز للقوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي".

وأوضحت الوكالة الرسمية الإيرانية أن الصاروخ "يبلغ مداه 1400 كلم ما تبلغ سرعته قبل إصابة الهدف 13-15 ماخ".

وأعلنت الجمهورية الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنها صنعت هذا الصاروخ، مما أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

