وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو

وأوضح والاس في حديث لصحيفة "ذا إيكونوميست" أن رغبة الولايات المتحدة في تمديد عهدة ستولتنبرغ، ستقف حائلا أمام حلمه بتولي منصب أمين عام حلف الناتو حتى العام المقبل كأقل تقدير.



ورجح والاس أن واشنطن ترغب في رؤية رئيس وزراء في منصب أمين عام حلف الناتو، وكتلميح على صحة ما قاله والاس، أشارت الصحيفة إلى ترشيح واشنطن لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته مرات عديدة لتولي منصب أمين عام الحلف، فيما يزعم الأخير أنه رفض العرض في كل مرة.



وفي ذات السياق، أكدت مصادر مقربة من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الخيارات بهذا الصدد لا تزال مفتوحة.



وشدد والاس على أنه يتوجب على خليفة ستولتنبرغ القادم أن يعمل على إرضاء كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن.



وخلص المتحدث إلى أنه لا ينبغي لحلف الناتو التوسع نحو منطقة المحيط الهادئ، معربا عن دعمه للموقف الفرنسي المعارض لفتح مكتب اتصال للحلف في طوكيو.



وذكرت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق، أن الولايات المتحدة غير راضية عن ترشح وزير الدفاع البريطاني بن والاس لمنصب أمين عام حلف الناتو، وأضافت أن ترشحه أثار الكثير من الشكوك في صفوف الأمريكيين.



ويُذكر أن ولاية أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، كان يفترض أن تنتهي في الأول من أكتوبر 2022، لكن تقرر تمديدها بناء على قرار اتخذه قادة دول الحلف في شهر مارس 2022، إلى غاية 30 سبتمبر 2023.