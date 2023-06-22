حماس: جريمة االإغتيال في جنين تصعيد خطير لن يمر بدون رد

وأوضح قاسم في بيان صحفي أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير، يؤكد سعيه لتصعيد الأوضاع وتفجيرها، بعد تزايد عجزه عن حسم المعركة من خلال المواجهة المباشرة مع المقاتلين في الميدان.



وأضاف أنّ جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد وعقاب من شعبنا ومقاومته، ومعادلة الرد على جرائم الاحتلال رسخها شعبنا في صراعه مع العدو الصهيوني.



وقال قاسم: “كل هذه الجرائم لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، بل تزيده إصرارا على تصعيد مقاومته وثورته”.



وأفادت مصادر محلية بارتقاء 3 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار لمركبة مدنية قرب قرية مقبيلة شمال شرق مدينة جنين.



وأعلنت القناة 14 العبرية عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مقاومين قرب حاجز الجلمة في جنين. وقالت إن طائرة من طراز هيرمز 450 هي من نفذت عملية الاغتيال في جنين.