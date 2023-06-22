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الخميس 22 حزيران 2023 ساعة 08:53

الجهاد الاسلامي: جريمة العدو باستخدام طائرات الاغتيال تثبت فشله

الجهاد الاسلامي: جريمة العدو باستخدام طائرات الاغتيال تثبت فشله
وأكدت الحركة في بيان لها أن العدو واهم إن ظن أن باغتياله المجاهدين سيوقف هذه الانتفاضة الممتدة في كل الساحات.

وأضافت الحركة في بيانها أن جريمة العدو باستخدام طائرات الاغتيال يثبت فشله وعجزه في مواجهة المقاومة المتصاعدة، ومحاولته اليائسة لترميم صورته المنهارة تحت أقدام المقاومين الذين لقنوه دروساً قاسية في كمين جنين وعملية "عيلي" بنابلس.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي شهداء جنين ونؤكد أن الرد قادم لا محالة

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بكل فخر واعتزاز تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من المجاهدين الأطهار الذين ارتقوا خلال جريمة اغتيال جبانة بطائرات العدو في مدينة جنين مساء أمس الأربعاء، وهم:

شهيدها القائد المجاهد: صهيب عدنان الغول (27 عاماً) من قادة كتيبة جنين في سرايا القدس

شهيدها المجاهد: أشرف مراد السعدي (17 عاماً) من مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس

الشهيد البطل: محمد بشار عويس (28 عاماً) من قادة كتائب شهداء الأقصى.

والشهيد البطل عمر قطين (27 عاماً)، الذي ارتقى خلال التصدي لقطعان المستوطنين في بلدة ترمسعيا برام الله.

إننا إذ ننعى هذه الثلة الطاهرة من مقاتلينا الشجعان، الذين واصلوا معركة الاشتباك المقدس بكل شجاعة وعنفوان على نهج من سبقهم من الشهداء، لنؤكد أن العدو واهم إن ظن أن باغتياله المجاهدين سيوقف هذه الانتفاضة الممتدة في كل الساحات.

إن جريمة العدو باستخدام طائرات الاغتيال يثبت فشله وعجزه في مواجهة المقاومة المتصاعدة، ومحاولته اليائسة لترميم صورته المنهارة تحت أقدام المقاومين الذين لقنوه دروساً قاسية في كمين جنين وعملية "عيلي" بنابلس.

نعزي عوائل الشهداء الكرام في جنين التي تقدم قرابينها على مذبح الحرية لشعبنا، ونجدد عهدنا مع الشهداء ونشيد بمقاومينا الذين أخذوا على عاتقهم الانتقام لهذه الجريمة النكراء، ومواصلة هذا الدرب حتى النصر الموعود بإذن الله.

حـركة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن - الضفـة الغربيـة

الأربعاء 3 ذو الحجة 1444هـ، 21 يونيو 2023م
رقم : 1065376
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