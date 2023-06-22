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الخميس 22 حزيران 2023 ساعة 09:07

حزب الله يرفض إخلاء موقعين بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا بجنوب لبنان

حزب الله يرفض إخلاء موقعين بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا بجنوب لبنان
وحسب مصادر صحفية لبنانية "فقد عُلم أن الرسالة التي مُررت عبر شكوى أودعتها سلطات الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جاءت واضحة ومباشرة، ومفادها أنه ما لم يخل حزب الله الموقعين فإن جيش الاحتلال سيبادر بنفسه إلى إخلائهما بالقوة.

جاء ذلك بعد أسبوعين من وساطات قامت بها عواصم أوروبية على تواصل مع حزب الله في لبنان، أرادت من ورائها توسيع انتشار قوات اليونيفل إلى هذه المنطقة التي تقع خارج نطاق عمل القوات الدولية، وإقناع المقاومة بإخلاء الموقعين اللذين تم نصب خيمتين فيهما، ومنع الأهالي من الوصول إلى هذه المناطق.

وبحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة الأخبار، فقد أكّد حزب الله لكل المتصلين به أن هذه الأراضي لبنانية تحتلها "إسرائيل"، وأن للبنان الحق في الوصول إليها، سواء عبر مؤسساته الرسمية أو من خلال الأهالي الذين يعتاشون من العمل في الحقول الزراعية أو في رعاية الماشية".

ورفض حزب الله عملية الإخلاء رفضاً تاماً، بل عملت المقاومة على تعزيز الموقعين أخيراً، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن طريقة لإجبارها على الإخلاء، علماً أن التحركات الشعبية التي شهدتها المنطقة قبل أسبوعين أجبرت تل أبيب على التراجع عن بعض الأعمال الهندسية، وعلى الالتزام بالموقع الجديد للسياج الذي أبعده الأهالي مئات من الأمتار عن المكان الذي نصبه فيه جيش الاحتلال، وبدأ خطوات في منطقة شبعا، بناء على توصيات تستند إلى تقديرات بأن المقاومة ستعمد إلى تفعيل الجبهة في هذه المناطق.
مصدر : وكالات
رقم : 1065377
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