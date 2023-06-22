وأفاد مصدر صحفي بقيام الجيش السوداني بقصف المناطق التي تتمركز فيها الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان بالصواريخ، وأظهرت صور ليلية قصفا مدفعيا قويا من منطقة كرري العسكرية شمالي العاصمة تجاه هذه المواقع.



ولليوم الثاني على التوالي، شهدت بعض مناطق مدينة أم درمان انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي.



واتهم الجيش السوداني، أمس الأربعاء، "الحركة الشعبية" بقيادة عبد العزيز الحلو، بمهاجمة قواته في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان رغم الهدنة.



وأفاد الجيش في بيان له بأن قواته برئاسة اللواء 54 مشاة في كادوقلي "تعرضت لهجوم غادر من الحركة الشعبية رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين".



وأضاف البيان: "تصدت قواتنا للهجوم وكبدت المتمردين خسائر كبيرة"، مشيرا إلى "سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف قوات الجيش في أعقاب تصديها للهجوم (لم يحدد عددهم)".



السودان.. هدوء حذر في معظم جبهات القتال بعد معارك ليلية



وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مددت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال، اتفاق وقف إطلاق النار بينهما في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.



وينشط قتال الحركة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، منذ عام 2011 من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين.



على صعيد آخر، قالت مصادر سودانية إن الجيش والدعم السريع يبحثان في جدة السعودية هدنة جديدة مطولة متعلقة بعيد الإضحى.



وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، عن أن الولايات المتحدة والسعودية مستمرتان في التواصل مع الأطراف السودانية بشكل يومي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.