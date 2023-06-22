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الخميس 22 حزيران 2023 ساعة 09:12

دول أفريقية تتهم الدول الغنية بإهمال احتياجاتها لصالح أوكرانيا

دول أفريقية تتهم الدول الغنية بإهمال احتياجاتها لصالح أوكرانيا
وأشارت مصادر صحفية غربية إلى أن وزير خارجية النيجر هسومي مسعودو " قال ان هذه التدفقات الهائلة التي اعتقدنا أنه من المستحيل الإفراج عنها، والتي تم الإفراج عنها الآن". وهو دليل على "وجود موارد وآليات" يمكن استخدامها أيضا للقارة.

فيما قال مصدر حكومي في زامبيا: "هناك نزاعات في شمال الكونغو والسودان وأجزاء أخرى من أفريقيا، لكن الدعم الذي تحصل عليه أوكرانيا من الدول الغربية غير مسبوق. الغرب يركز على دعم الدول الغربية".

وقد يتم هذا الأسبوع اقتراح إعادة هيكلة ديون هذا البلد المتعثر منذ 2020، كما أفاد مصدر في نادي باريس الذي يضم الدائنين الغربيين من القطاع العام.

وتتعرض الدول الغنية للانتقادات، لعدم وفائها بالتزاماتها، في المقام الأول دفع 100 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ تم التعهد به عام 2009 لمكافحة تغير المناخ، و100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي لم تؤمن بعد.

والصندوق الذي تم اعتماده في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، لتعوض الدول الغنية "الخسائر والأضرار" التي تكبدتها بلدان الجنوب، لم يعمل بعد.
مصدر : وكالات
رقم : 1065379
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