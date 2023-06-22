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الخميس 22 حزيران 2023 ساعة 12:55
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للمسلحين بريف حماة
أفاد مصدر صحفي بأنه أسقطت وحدات الجيش السوري العاملة على محور المشاريع بسهل الغاب بريف حماة طائرة مسيرة للمسلحين، وسط قصف مدفـعي متبادل يشهده المحور المذكور.
مصدر :
وكالات
رقم :
1065407
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